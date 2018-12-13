كتب امير فتحي في الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:08 صباحاً -

شاهدوا.. "بغار عليكي" كليب وليد توفيق الجديد طرح الفنان اللبناني ​وليد توفيق​ كليب أغنية “بغار عليكي” وذلك عبر موقع “يوتيوب”. “بغار عليكي” من كلمات الشاعر ​أحمد ماضي​ والحان الفنان وليد توفيق، وتم تصويرها في كييف مع المخرج ​زياد خوري​.



وتدور فكرة كليب “بغار عليكي” حول قصة حب فنان بأحدى الفتيات التي تفاجئه بعرض افضل مشاهده من أفلامه التي شارك بها كممثل منها فيلم “من يطفئ النار” مع فريد شوقي ورغدة وآثار الحكيم، وفيلم “قمر الليل” مع ليلي علوي وسعيد صالح. يذكر ان الكليب يلاقي نسب مشاهدة جيدة ويتم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

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