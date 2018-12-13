مريم أوزرلي تشجع فريق الزمالك المصري وتستعرض مهاراتها الكروية على ملعبه

كتب امير فتحي في الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:08 صباحاً -

شاركت الممثلة التركية ​مريم أوزرلي​، المعروفة بالسلطانة هيام، متابعيها مقطع فيديو نشرته على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه وهي تلعب كرة القدم مع أحد أصدقائها داخل نادي الزمالك.



وعلقت أوزرلي على هذا الفيديو قائلة: “لا تغير للفريق الفائز أبداً”، تعبيرًا عن تشجيعها لفريق الزمالك المصري. كما ارتدت أوزرلي قميص النادي واستعرضت مهاراتها الكروية.

من ناحية أخرى، كان نجل رئيس نادي الزمالك أحمد مرتضى قد نشر صورة له بصحبة مريم أوزرلي وصديقها، وعلّق عليها قائلاً: “من الزمالك.. مرحبًا بكم في مصر”.