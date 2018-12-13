وائل كفوري حزين بعد وفاة والد مدير أعماله وإبن خالته

كتب امير فتحي في الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:08 صباحاً -

يعيش الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ حالة من الحزن بعد وفاة والد مدير أعماله وإبن خالته “إيدي غانم” الراحل بشاره ديب غانم. كفوري نعى والد إيدي غانم عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتب التالي: “تعَوّدنا نتقاسم الضحكة والدمعة سوى واليوم وجَعَك وَجَعي وجِرحَك جرحي برحيل أبو إدي من دنيا الفناء الى دنيا البقاء وبيبقى الرجاء إنو يكون مَسكَنو الى جوار الآب السماوي، الله يرحم نفسو”. ومن المقرر ان يحتفل بالصلاة لراحة نفس الراحل “بشاره ديب غانم” يوم الجمعة 14 الحالي الساعة الرابعة بعد الظهر في كاتدرائية مار جرجس الرعائية صربا.

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