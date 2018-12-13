كتب امير فتحي في الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:08 صباحاً -

صحافية صينية معجبة بـ "دنيا بطمة"​.. شاهدوا كيف ردت الأخيرة عليها! نشرت الفنانة ​دنيا بطمة​ مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي اظهر إحدى معجباتها من الصين، ووجهت لها رسالة حب، وأدت أغنيتها “مزيان واعر”.



وعلقت دنيا على الفيديو قائلة: “صحفية صينية من المعجبات بصوتي ومسيرتي الفنية المتواضعة، شكرا حبيبتي على كلامك الجميل وحسيت بالفرحة إنه بنت من الصين تعرفني، هذا شي جميل وشكرًا أحسن شاف فالعالم شاف موحا على هاد المفاجأة دايما في تألق، فعلا حب الناس لا يباع ولا يشترى”. الجدير ذكره ان آخر اغنية لدنيا هي “علمتني”.

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