محمد السالم يطرح ألبومه الجديد مع روتانا – بالفيديو

متابعة الخليج 365: طرح الفنان العراقي محمد السالم ألبومه الجديد “محمد السالم 2019” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. العمل يتضمن 12 أغنية جديدة يهديها محمد السالم للجمهور ومحبّيه وهي، “لو تشوف”، “إضحك”، “يا روحي لا تروحيله”، “حبنا مات”، “دكتور الهوى”، “أحلى عشق”، “ماريده (لوحدي)، “مو عيب”، “الزمن دار”، “مثل مصري”، “يا محمد” و”سربي”. الجدير ذكره أن محمد السالم حقق خلال السنوات الأخيرة الماضية شهرة واسعة بعد أن حصد نجاحًا لافتًا بأغنياتها ومنها “قلب قلب”، “الجكارة”، “حلوة الدنيا” وغيرها. لمشاهدة فيديوهات أغاني الألبوم:

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