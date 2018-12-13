رنا سماحة لأول مرة باللهجة المغربية

تتواجد الفنانة رنا سماحة في الوقت الحالي في مراكش المغرب حيث خضعت لجلسة تصوير نقلت بعضاً من كواليسها عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام.

وقبل توجه رنا الى المغرب كانت قد صورت فيديو كليب جديد لاغنية مغربية حيث تغني نجمة ستار اكاديمي لأول مرة باللهجة المغربية.

وعبّرت رنا عن حماسها بسبب غنائها لاول مرة بهذه اللهجة.

الكليب صورته مع المخرج سامي بساط الذي سبق واشتغل معها كليبين وهما “مخلوقة ليه” و”اضحك”.

من جهة اخرى، تعمل رنا سماحة على ألبوم غنائي هو الاول في مسيرتها الفنية ومن المتوقع ان تطرحه في كانون الثاني/يناير المقبل.

تتعاون رنا في هذا الالبوم مع عدد كبير من صناع الاغنية في مصر كشعراء احمد علي موسى، اسامة محرز، هاني صارو وغيرهم. ملحنين مدين، وموزعين شفيق.

رنا كشفت انها صورت كل الاغاني تحضيراً لطرح الالبوم.

على الصعيد الدرامي، تشارك رنا في الجزء الثالث من مسلسل “افراح ابليس” حيث تجسد شخصية مطربة تدعى هالة، ومن المتوقع ان يبدأ التصوير قريباً.

ستغني رنا في المسلسل ثلاث اغنيات وهي:

اغنية صعيدية بعنوان “زينة” كلمات اسامة محرز، الحان وتوزيع احمد عبد السلام.

واغنية درامية بعنوان “علاقة فاشلة” كلمات نور، الحان محمد الفخراني توزيع احمد علي الموجي.

واغنية بعنوان “في غيابك” كلمات تامر حسين، الحان طارق بخش وتوزيع عادل حقي.