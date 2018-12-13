نجوم كبار هنأوا زملائهم على نجاح أعمالهم الفنية

يقوم الفنانين عادة بتهنئة زملائهم بعد تأدية أدوار مهمة على الشاشة وفي هذا التقرير نلقي الضوء على بعض من مكالمات التهنئة

الضوء الشارد

اتصلت الفنانة الكبيرة كريمة مختار بالفنان يوسف شعبان أثناء عرض مسلسل الضوء الشارد لتهنئه على دوره في العمل وهو شخصية وهبي السوالمي وأبدت إعجابها بمشهد موت والده في العمل ومحادثته له وهو مسجى على الفراش , وتأثر الفنان يوسف شعبان بهذه المكالمة كثيرًا

سجن النسا

و تلقت الفنانة نيللي كريم مكالمة هاتفية من سيدة الشاشة فاتن حمامة أثناء عرض مسلسل "سجن النسا" لتهنئها على دورها في العمل , بخاصة أن نيللي كانت بدايتها مع الفنانة فاتن حمامة في مسلسل "وجه القمر" وكانت سيدة الشاشة تعتبر نيللي من النجمات المتألقات في جيلها .

من 30 سنة

و تلقت الفنانة منى زكي اتصالًا من الفنانة ياسمين عبد العزيز تهنئها فيه عن دورها في " فيلم من 30 سنة" وتوقعت لها الحصول على جائزة وهو ما حدث بعد عرض الفيلم وحصلت منى زكي على جائزة أحسن ممثلة عن دورها في العمل عام 2017 , حيث كرمتها مؤسسة الأهرام الصحافية

و تلقى الفنان محمود يس اتصالًا من الفنان نور الشريف يهنئه فيه عن دوره في فيلم "الأخرس" الذي قدمه مع الفنانة مديحة كامل ومع المخرج أحمد السبعاوي , وقام الراحل نور الشريف بتهنئة كل العاملين على مسلسل "الدالي" الجزء الأول بعد نجاحه وهنأ الفنان صلاح عبد الله بدوه في العمل , وبخاصة في المشاهد الأخيرة .