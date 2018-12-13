بريانكا تشوبرا تخطف الأنظار بإطلالة مميّزة بعد شهر عسل قصير في عٌمان

ظهرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، وزوجها المغني الأميركي نيك جوناس، من جديد بعد عودتهما إلى الهند يوم الأربعاء، بعد أن استمتعا بشهر العسل في عُمان، عقب انتهاء حفلة زفافهما الأسطورية، منذ أسبوعين، وجذبت الممثلة البالغة من العمر 36 عاما، الأنظار بإطلالتها المذهلة، حيث ارتدت سروالًا من الجينز الأسود وبلوزة باللون الزهري تتميز بكتف واحد، بينما كانت ممسكة بيد زوجها البالغ من العمر 26 عاما.

من المؤكد أن بريانكا قدمت لمحة عن أسلوبها المميز في اختيار أزيائها عندما عادت إلى وطنها الهند مع حب حياتها، كما أن زوجها، ظهر بإطلالة أنيقة أيضا، حيث ارتدى بنطالًا رماديًا وبلوفر مخططًا بدرجات من الرمادي والأزرق، وأضاف إلى إطلالته العصرية زوجا من الأحذية الرياضية باللون الأبيض، وأكمل مظهره بقبعة بيسبول وحقيبة سوداء على كتفه.

تعيش النجمة الهندية في نعيم الحياة الزوجية برفقة زوجها بعد أسبوعين من عقد مراسم حفل زفافهما الذي استمر لعدة أيام، وعلى الرغم من أن النجمة كشفت في السابق أنها كانت تعلق شهر العسل بسبب التزامات العمل، إلا أنه يبدو أن الزوجان نجحا في التغلب على الضغوطات في وقت ما، على الشاطئ، حيث شاركت بريانكا شوبرا متابعيها على موقع "إنستغرام"، صورة سيلفي لطيفة لها ولزوجها مُستلقيان على شرفة إحدى المنتجعات المطلة على شاطئ البحر يستمتعان بأشعة الشمس حيث يقضيان شهر عسلهما.

وتظهر شوبرا، مستلقية في أحضان حبيبها دون أن تضع أي مستحضرات تجميل على بشرتها السمراء، وأطلت ببيجاما بيضاء مزينة بزخارف أرجوانية، في حين استعرضت خاتم زفافها الألماسي الذي زيّن يدها التي لا تزال نقوش الحناء ظاهرة عليها منذ يوم زفافها، وعلقت على الصورة وكتبت "النعيم الزوجي"، ونشر جوناس صورة عبر حسابه على موقع إنستغرام لقلب مرسوم على رمال الشاطئ كتب داخله الأحرف الأولى من أسمائهما.

وفي وقت سابق، نشر جوناس صورة من حفل زفافهما الفخم الذي استمر لعدة أيام، ويظهر الزوجان في الصورة وهما يقطعان كعكة زفافهما الضخمة باستخدام سكين خاص وعلق: "في مثل هذا اليوم قبل أسبوع"، وكان تصميم الكعكة مستوحى من فن العمارة في قصر عميد بهوان في جودبور حيث أقيم حفل الزفاف الذي تبعه في اليوم التالي حفل زفاف هندوسي تقليدي، في الصورة، يمكن رؤية الممثلة الهندية وهي ترتدي فستان زفافها المصمم من قبل دار أزياء رالف لورين، والذي استغرق 1826 ساعة لإكماله.

في غضون ذلك، كشف الزوجان منذ ذلك الحين أنهما لا يفكران في إنجاب الأطفال على الفور، وقالت نجمة مسلسل "كوانتيكو" الأميركي لمجلة بيبول: "نحن بالتأكيد نريد أطفالا، وعندما يحين الوقت المناسب، سيحدث ذلك"، وأضاف نيك "نحن في فترة شهر العسل وسنظل لفترة طويلة جدًا".

في الوقت الحالي، لا يزال الزوجان المشهوران مشغولان بمشاركات مهمة في الهند، حيث ظهر الثنائي لأول مرة، على السجادة الحمراء كزوجين بعد فترة قصيرة من حفل زفافهما، حيث يدعم نيك زوجته في حفل إطلاق تطبيق Bumble للمواعدة في الهند، حيث أن شوبرا هي أحد المستثمرين في التطبيق