ندى عادل تُواصل تصوير مَشاهدها في مسلسل "كلام كبار"

أعربت الفنانة الشابة ندى عادل عن سعادتها بانضمامها إلى أبطال مسلسل "أبوالعروسة 2"، مشيرة إلى أنها عندما شاهدت الجزء الأول والنجاح الذي حققه تمنّت اشتراكها في مسلسل كهذا.

وأوضحت ندى عادل أن الله استجاب إلى دعائها وتم انضمامها إلى الجزء الثاني من العمل، وأكدت أنها لم تشعر بغربة بين أبطال الجزء الأول بل الجميع رحّب بها، وبيّنت أن شخصيتها في العمل جاءت ضمن تطوّر الأحداث في الجزء الثاني الذي سيشهد العديد من المفاجآت.

وقالت ندى إنها تقوم حاليا باستكمال دورها في مسلسل "كلام كبار" مع عدد من النجوم والنجمات، منهم هناء الشوربجي وإيهاب فهمي ومروة عبدالمنعم، المسلسل تأليف أحمد أنور وإخراج أنور بشاي، ويدور العمل بشأن مجموعة من المشاكل التي تواجه بعض رجال الأعمال.