سعيد تعلن استعدادها لطرح ألبوم في 2019

كشفت المطربة المغربية سميرة سعيد أنها تستعد في الوقت الحالي لطرح ألبوم غنائي قريبًا .

وقالت في تصريح خاص إلى "لايف ستايل"قمت باختيار 12 أغنية سأضمهم في الألبوم الجديد، ومن المقرر طرحه في منتصف العام المقبل، وسأتعاون في هذا الألبوم مع مجموعة من الشعراء والملحنين الشباب , وسيكون عبارة عن توليفة مابين الأغاني المصرية والخليجية والمغربية واللبنانية.

يشار إلي إن أخر أغنيات المطربة سيرة سعيد كانت " سوبر مان" والتي أحدثت ضجة بطرحها أخيرًا.