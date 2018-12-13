سميرة سعيد تعلن استعدادها لطرح ألبوم غنائي جديد في 2019

القاهرة _ سارة عبد الستار
كشفت المطربة المغربية سميرة سعيد أنها تستعد في الوقت الحالي لطرح ألبوم غنائي قريبًا .
وقالت في تصريح خاص إلى "لايف ستايل" " قمت باختيار 12 أغنية سأضمهم في الألبوم الجديد، ومن المقرر طرحه في منتصف العام المقبل، وسأتعاون في هذا الألبوم مع مجموعة من الشعراء والملحنين الشباب , وسيكون عبارة عن توليفة مابين الأغاني المصرية والخليجية والمغربية واللبنانية.
يشار إلي إن أخر أغنيات المطربة سيرة سعيد كانت " سوبر مان" والتي أحدثت ضجة بطرحها أخيرًا.
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