سميرة سعيد تعلن استعدادها لطرح ألبوم غنائي جديد في 2019

كشفت المطربة المغربية سميرة سعيد أنها تستعد في الوقت الحالي لطرح ألبوم غنائي قريبًا .

وقالت في تصريح خاص إلى "لايف ستايل" " قمت باختيار 12 أغنية سأضمهم في الألبوم الجديد، ومن المقرر طرحه في منتصف العام المقبل، وسأتعاون في هذا الألبوم مع مجموعة من الشعراء والملحنين الشباب , وسيكون عبارة عن توليفة مابين الأغاني المصرية والخليجية والمغربية واللبنانية.

يشار إلي إن أخر أغنيات المطربة سيرة سعيد كانت " سوبر مان" والتي أحدثت ضجة بطرحها أخيرًا.