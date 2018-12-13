شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب اعتذار تامر عاشور لجمهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المطرب تامر عاشور، عن تأخر صدور ألبومه الجديد، وذلك بعد تشويق جمهوره منذ شهر يوليو للألبوم.

وكتب عاشور، تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا: "والله يا جماعة لظروف خارجة عن إرادتى الألبوم هيتأخر شوية ومش هيكون حتى فى رأس السنة وأنا أسف إنى بعلن من شهر 7".

ويضم ألبوم" أيام" لتامر عاشور 11 أغنية، يتعاون من خلاله عاشور مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين وهم نادر عبد الله، أمير طعيمة، تامر حسين، جمال الخولي، عمرو يحيي، محمد رفاعى، أحمد المالكى، هشام صادق، مدين، تامر على، محمد يحيى، محمد النادى، محمد خلف، شادى حسن، مصطفى العسال، طارق مدكور، النابلسى، أسر عاشور، أحمد وجيه، أماديو، وقام عاشور، بلحن أغنيتين من الألبوم.