شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية صورة.. شاهد اللحظات الأولى من ولادة فاتن حمامة لابنتها "نادية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل قصة الحب التى عاشتها الراحلة فاتن حمامة مع الراحل عمر الشريف، خاضت النجمة تجربة الزواج من المخرج الراحل عز الدين ذو الفقار، وأسفر هذا الزواج عن مولودتهما "نادية".

زواج فاتن حمامة من المخرج عز الدين ذو الفقار تم فى عام 1947، وانتهى فى عام 1954، لتتزوج فاتن حمامة من عمر الشريف، والذى كان آنذاك وجها جديدا فى عالم السينما.

ويرصد "الخليج 365"إحدى الصور القديمة والنادرة للنجمة فاتن حمامة وهى فى إحدى المستشفيات عقب ولادتها لنادية بلحظات قليلة، وأمامها زوجها وقتها المخرج عز الدين ذو الفقار، والذى حرص أثناء قدومه للمستشفى على إحضار "عروسة" لابنته، والممرضات تقفن حول فاتن حمامة "الأم الجديدة".



ولادة فاتن حمامة لابنتها نادية

يذكر أن فاتن حمامة رحلت عن عالمنا فى 17 يناير عام 2015 إثر وعكة صحية مفاجئة، ومن قبلها كانت قد ترددت على إحدى المستشفيات بسبب الوعكة الصحية.