تفاصيل وفاة الضيف أحمد وقصيدة سمير غانم له.. مواقف في حياة قائد ثلاثي أضواء المسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

مرت بالأمس 12 ديسمبر ذكرى ميلاد الفنان الراحل الضيف أحمد، قائد فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة؛ الضيف أحمد عبقري الكوميديا الذي ولد في مدينة تمى الأمديد بالدقهلية، واسمه بالكامل الضيف أحمد الضيف.

بدأ الضيف أحمد حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" بالاشتراك مع سمير غانم وجورج سيدهم، وظهرت موهبته في التمثيل وهو لا يزال طالبًا، فحصل على عدة جوائز عن الأدوار التي أداها على مسرح الجامعة وأيضًا عن إخراجه لعدة أعمال من روائع المسرح العالمي.

نرصد لكم في التقرير التالي خطوات في حياة الضيف أحمد:

الضيف أحمد فيلسوفًا

خلال لقائه في برنامج "شريط تسجيل" كشف الفنان الضيف أحمد أنه درس الفلسفة، موضحًا أنه تمنى أن تكون الكوميديا "فارس فكري"، لكي يُضحك الجمهور وهو يفكر، مشيرًا إلى أن المشاكل الاجتماعية سهل تقديمها لكي يتم تقديم كوميديا فكرية تُضحك الناس، وهذا هو الشيئ الجديد.

غير حياة أسامة عباس

حكى الفنان أسامة عباس أنه كان في الجامعة صديقًا للضيف أحمد، وكان يقوم بالتمثيل في رعاية الشباب تحت إدارة الفنان فؤاد المهندس الذي كان بالنسبة لهم النجم رغم عدم شهرته، مشيرًا إلى أنه أنهى الجامعة وتزوج وعمل محاميًا، موضحًا أنه كان في تاكسي في غمرة وقابل صديقه في الجامعة الضيف أحمد صدفة، وهناك طلب منه الضيف أحمد شراء تلفزيون له، ومنها أقنعه بالعمل في التمثيل. وأكد عباس أن هذه الصدفة غيرت حياته.

اللحظات الأخيرة في حياة الضيف

حكى الفنان سمير غانم، خلال لقائه بالإعلامي وائل الإبراشي، تفاصيل اللحظات الأخيرة للفنان، حيث قال "الضيف أحمد قبل وفاته كان يُخرج رواية (كل واحد وله عفريت)، وسافروا إلى الأردن لحضور أحد الحفلات، وكان الضيف أحمد في الطائرة مصمم على حضور كل أعضاء الفرقة بروفات المسرحية.

ويحكي "غانم" أن الضيف أحمد جسد دور شخص ميت في النعش، وذلك ضمن البروفات الأخيرة لمسرحية "الراجل اللي جوز مراته" ليتحول التمثيل إلى حقيقة، وليموت بعدها مباشرة.

وتابع غانم: "إن الضيف أحمد غادر إلى منزله، وفي منتصف الليل اتصل به جورج سيدهم وأخبره أن الضيف أحمد مات"، وأضاف: "الضيف أحمد كان يميل للإخراج أكثر من التمثيل"، موضحًا أن وفاة الضيف كانت مفاجئة، وأثرت فيه جدًا. وقال إنه بعد وفاة الضيف أحمد أتى له أكثر من 500 شبيه للضيف أحمد ليحلوا محله لكنهم رفضوا أي بديل له.

قصيدة سمير غانم للضيف أحمد

بعد وفاة الضيف أحمد قام الفنان سمير غانم بإلقاء قصيدة "عزيزي الضيف أحمد"، والتي يقول فيها سمير غانم: "عزيزي الضيف احمد بسأل عنك كل ما بضحك، بس ما بيجيش الرد، كل ما بلمح حد واصلك ، اجري له ألقاه يتشد، بيني وبينك عندك أحسن، أروق، أنظف، لولا الرب علينا بيلطف، كنا زمانا بناكل بعض، بس بنضحك، نزعل نضحك، نفرح برضه نضحك.. عزيزي الضيف أحمد ما أعرفش إذا كنت سامعني ولا ما عدتش تسمع حد، فاكر لما كنا نغني كنا نضحك طوب الأرض، بيني وبينك كل ما أدقق، أفكر، أمعن، بشعر إني خلاص ح اتجنن، بس مافيش م المكتوب بد، وآهي ايام بتعدي يا ضيف، وح نتقابل بلا تكليف، ونقعد نضحك".

القصيدة من كلمات الشاعر الرائع الراحل عصام عبدالله، ولحن العبقري محمد هلال، وقال سمير غانم إن عصام عبد الله كتب القصيدة وعرضها عليه فقرر تسجيلها فورًا، مشيرًا إلى أن وفاة الضيف أحمد قصمت ظهره.