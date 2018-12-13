هذه حقيقة خلافي مع سارة سلامة والسبكي حاربني عشان "كريم".. محمد رجب يصرح لـ"حفلة 11"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حل الفنان محمد رجب ضيفًا على برنامج "حفلة 11 " للإعلامية سمر يسري والمعروض على قناة "أون أي".

وصرح رجب خلال اللقاء بعدد من التصريحات؛ منها ما يتعلق بأسباب أزمته مع الفنانة سارة سلامة، والعلاقة بينه وبين الفنان أشرف عبد الباقي، ولماذا يعتبر هاني سلامة عشرة عمره، وأسباب فشل فيلم "بيكيا"، ولماذا حاربه أحمد السبكي رغم أنه منتج فيلمه.

نرصد لكم في هذا التقرير أبرز تصريحات محمد رجب في "حفلة 11":

- لا يوجد خلاف بيني وبين سارة سلامة، ومشكلة سارة سلامة كانت مع مخرج فيلم" صابر جوجل" محمد حمدي.

- لا يوجد لدي رد على اتهام سارة سلامة لي بـ"النفسنة" منها، وحاولت الصلح بين سارة سلامة والمخرج، وكان همي أن ينتهي الفيلم ويتم طرحه بالسينمات.

- عملت قبل التمثيل في عملية الإنتاج السينمائي، وكنت أحضر الوجبات للممثلين قبل الشهرة.

- مخرج فيلم "صابر جوجل" اعتذر لسارة سلامة في المايكروفون لكنها لم تقبل اعتذاره.

- سارة سلامة لو قالت إني في سن والدها فأنا مسامحها.

- أنا لست مغرورًا، ولو كنت مغرور لن أحكي أنني كنت كومبارس، وكنت أحضر الوجبات للممثلين.

- لا حقيقة للخلاف بيني وبين أشرف عبد الباقي، وكل ما أذيع عن الخلاف غير صحيح.

- تصورت صورة في جبل سانت كاترين، وهذه الصورة كانت تشبه صورة لألباتشينو، ومن هذه الصورة رشحتني إيناس الدغيدي للعمل في "مذكرات مراهقة".

- معدة برنامج أشرف عبد الباقي قالت لي: "هجيبلك أجر كبير عن الحلقة وهاخد نسبة" وهذا سبب الخلاف.

- ما حدث مع فيلم "بيكيا" لم يحدث في تاريخ السينما المصرية، ومنتج الفيلم هو الذي حاربه.

- فيلم "بيكيا" لم يتم طرحه في السينما، ولكن حجز المنتج به السينما ليعرض فيلمًا آخر ينتجه.

- السبكي حاربني لأن فيلم "الديزل" من إخراج وإنتاج كريم السبكي.

- أشكر أحمد السبكي لأنه أعطاني "أعظم" قلم في السينما.

- غرفة صناعة السينما قالت إن فيلم "بيكيا" تم طرحه خمس أيام العيد.

- طارق الشناوي لا يعرف ما يحدث في الصناعة، وكلامه غير منطقي.

- يوسف شاهين رشحني في فيلم له لكي يتم ضربي بالقلم في سوريا.

- عشت مع هاني سلامة 8 أشهر عشان كده هو عشرة عمري.

- كريم عبد العزيز ليه معايا مواقف رجولة منسهاش أبدًا.

- أحمد عز صديقي منذ العمل في فيلم "مذكرات مراهقة"، وأنا وعز وهاني سلامة من أقرب الأصدقاء.

- الفنانة يسرا رفضت أن أموت خلال أحداث مسلسل "لقاء على الهواء" وتم تغيير النهاية لكي لا تموت الشخصية التي أقدمها في المسلسل.

- ابني يعيش في السعودية وعندما أسافر له ألغي كل مواعيدي، لهذا أنا بعيد عن التجمعات الفنية.

- دخول الوسط الفني بالنسبة لأهلي كابوس، بسبب غموض المشوار الفني.