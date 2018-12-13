محامي رانيا يوسف: مقدمو البلاغات ضد رانيا يبحثون عن الشهرة ولم يتنازلوا عن الدعاوى

كتب امير فتحي في الخميس 4 ربيع الثاني 1440 09:48 صباحاً -

شاهدوا.. أول جلسة تصوير لـ رانيا يوسف في حمام السباحة بعد فضيحة الفستان المثير

كشف محامي الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ عن تفاصيل التحقيق الذي خضعت له بسبب فستانها الذي ارتدته في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، ونفى المحامي شعبان سعيد ما تردّد مؤخراً عن تنازل مقدّمي البلاغات عن الدعاوى.

وأشار شعبان في مقابلة تلفزيونية الى ان يوسف خضعت للتحقيق أمام نيابة استئناف القاهرة لمدة 4 ساعات كاملة للرد على كل ما ورد في هذه البلاغات التي قُدمت بحقها.

وشدد شعبان على ان النيابة أرسلت خطاباً لنقابة المهن التمثيلية لطلب رانيا يوسف للتحقيق ثم تم ابلاغها بضرورة الذهاب الى التحقيق عبر بلاغ وصل الى منزلها.

وعن حقيقة التنازل عن الدعاوى التي رُفعت بحقها، فاجأ شعبان الجميع عندما اشار الى انه ليس من حق مقدّمي البلاغات التنازل عن الدعاوى التي قاموا بتقديمها للنيابة مؤكداً ان تصريحاتهم في هذا الموضوع مجرد بحث عن الشهرة.