شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها.. تايلور سويفت تغنى فى سن 3 سنوات (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد تايلور سويفت واحدة من أهم نجمات الغناء فى العالم حيث تمكنت من وضع اسمها بين أساطير وأباطرة الغناء بأغانيها التي احتلت بها مكانة بارزة وكليباتها التي تحتل حجم كبير من المشاهدات علي مستوى العالم لما أصبح لها من جماهيرية كبيرة حول العالم من مختلف البلدان التي تتأثر بأغانيها وكليباتها.





تايلور سويفت التى نالت إعجاب واحترام العالم هذا العام حينما حققت حلم طفلة تعانى من السرطان بمقابلتها، وذلك للمرة الثانية فى مشوارها حيث سبق وقامت بالأمر من قبل ربما لا يعلم أحد أن عشقها للغناء بدأ من الطفولة حيث نشرت فيديو لها منذ الصغر شاركت به جمهورها ومحبوها وهى تغنى بشكل أثنى عليه محبيها ممن تفاجأوا بحجم محبتها إلى الغناء فى هذا السن الصغيرة حيث لم تتخط وقتها ثلاث سنوات فقط ما جعل الفيديو يحظى بعدد كبير من المشاهدات آنذاك حيث احتفى بها محبيها.



تايلور سويفت

تايلور سويفت وهي تحتفل بعيد ميلادها بالتأكيد لن تنسى هذا العام من حياتها نظرًا لأهمية 2018 في مسيرتها الغنائية، وذلك بعدما أعلنت بيلبورد أن ألبومها الأخير reputation هو الأفضل خلال العام الجاري بعدما احتل الرقم 1 على قائمتها.