خواطر روجينية.. جلسة تصوير جديدة لروجينا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة روجينا، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، جلسة تصوير جديدة خضعت لها.
وعلقت روجينا على الصورة: "حب نفسك أكثر وأكثر، ودع الحب يفيض من قلبك ويتدفق إلى كل من حولك، إمنحهم الدعم، ساعدهم، أحطهم بالحب.. وسيعود لك أضعافًا مضاعفة. الحب هو قوة الشفاء الأقوى، خواطر روجينية".
يُذكر أن الفنانة روجينا شاركت في شهر رمضان الماضي في بطولة مسلسل " كلبش 2" مع الفنان أمير كرارة والفنان هيثم زكي من إخراج بيتر ميمي.
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