شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج حفلات رائد الجاز يحيى خليل بالقاهرة والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم رائد موسيقى الجاز العالمى يحيى خليل حفلين بأوبرا القاهرة والإسكندرية الأول فى الثامنة مساء الخميس 13 ديسمبر بالمسرح الصغير والثانى مساء الجمعة 14 ديسمبر بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" يبدأ به موسمه فى مدينة الثغر .

أعد يحيى برنامجًا متميزًا يتضمن عملين يظهران للنور لأول مرة بأسلوبه الخاص لكل من محمد الموجى وعمار الشريعى إلى جانب مجموعة من أشهر أعماله التى تمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية منها بحلم فى عالم غريب، يعيش أهل بلدى، البيانولا، دنيا، الأمل، أميرة، من غير عنوان والغربة بالإضافة إلى مختارات من مؤلفات الجاز العالمية وتنويعات على عدد من أشهر الحان الموسيقى العربية التى أعاد صياغتها بأسلوب الجاز.

يحيى خليل هو عميد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ ستينيات القرن الماضى، طاف بأعماله معظم دول العالم وشارك فى العديد من المهرجانات الدولية ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها، كما قدم حتى الأن أكثر من 5 آلاف حفل فى 200 بلد حول العالم .