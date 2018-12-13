شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاهد للسلطانة هيام فى القاهرة.. آخرها مباراة كورة بالزمالك "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت النجمة مريم أوزرلى، المعروفة بشخصية "السلطانة هيام" القاهرة، بجانب حضورها برفقة صديقها الفنان محمد إمام كواليس فيلم لص بغداد إلا أنها قامت بجولة فى منطقة الأهرامات، وخاضت مباراة كرة قدم فى نادى الزمالك لتقع فى عشق مصر، وتحظى بعدها بإعجاب جمهورها على السوشيال ميديا.

كانت البداية عندما نشرت مريم أوزرلى، صورتها برفقة النجم محمد إمام، حيث زارت كواليس مسلسل لص بغداد، وتقدت بالشكر له، حيث حظيت أكثر من 160 ألف لايك.



السلطانة هيام مع محمد إمام

مريم أوزرلى، نشرت صورًا لها خلال جولتها فى منطقة الأهرامات بالجيزة، التى أعجبت جمهورها، وشهدت آلاف التعليقات الرائعة، وحققت حوالى 100 ألف لايك، ونشرت صورة أخرى خلال ركوبها الجمل، وعلقت قائلة: "أحب مصر".



السطانة هيام تركب الجمل فى الأهرامات



السطانة هيام خلال زيارتها إلى الأهرامات

وكانت قدمت الفنانة الاستعراضية "دينا" من قبل فقرة رقص شرقى لتعليم الفنانة مريم أوزرلى، الشهيرة بشخصية "هيام" فى مسلسل حريم السلطان، الرقص الشعبى.

وزارت مريم أوزرلى نادى الزمالك، ولعبت مباراة كرة قدم، مع أحد مرافقيها خلال جولتها فى القاهرة، وحظيت بحوالى 100 ألف إعجاب من متابعيها.