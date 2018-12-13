شكرا لقرائتكم خبر عن "انزل يا جميل على الساحة".. مها أحمد تهنئ زوجها الفنان مجدى كامل بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة مها أحمد، زوجها الفنان مجدى كامل، بعيد ميلاده اليوم، عبر حسابها على انستجرام.

نشرت الفنانة مها أحمد، فيديو عبر حسابها على انستجرام، يحتوى على بعض الصور برفقة الفنان مجدى كامل وأولادهما، على أنغام أغنية "انزل يا جميل على الساحة" للمطرب وليد توفيق"، وعلقت: "أحلى يوم ميلاد يا غالى يا أبو عيالى عقبال سنين كتيرة قوى"، وكتب الفنان مجدى كامل، قائلاً: "النهارده عيد ميلادى كل سنة وأنتم طيبين وأسرتى بخير وسلام الحمد لله يارب توفيقك".

ويواصل الفنان مجدى كامل تصوير مشاهده فى مسلسل "البييت الكبير 2"، بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبدالعظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.