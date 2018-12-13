حسن إش إش يعتذر للنقابة.. والأخيرة تقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية، في جلسته الأخيرة قبول الاعتذار المكتوب من الملحن حسن إش إش، الذي أكد خلاله أنه يحمل كل تقدير واحترام للمجلس وقراراته والنقيب العام الفنان هاني شاكر، مؤكدًا أنه تبين له بعد البحث والتدبر صحة موقف النقابة كونه عضوًا بالمعاش، مضيفًا أنه يحترم المجلس وقراراته.

في الوقت نفسه، قررت نقابة المهن الموسيقية إعادة إش إش إلى جدول المعاش طبقًا لصحيح القانون، كما قبلت الاعتذار المكتوب من الفنانة فاطمة فايد محمد فايد زوجة حسن إش إش والتي أكدت خلاله تعرض صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للاستيلاء "هاكر" وتم نشر تصريحات لا تعبر عن موقفها الحقيقي تسيئ إلى نقابة الموسيقيين، مضيفةً أنها تكن احترامها للفنان هاني شاكر.

وأشارت النقابة إلى أنها تحترم كل أعضائها وتتعامل معهم على قدر واحد ومسافة واحدة لصالح الجمعية العمومية وأنها لا تسمح أبدًا بالخروج عن النص أو إهانة أي من أعضائها أو مجلس إدارتها.​