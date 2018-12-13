بالأسود.. قمر تتألق في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

خضعت الفنانة اللبنانية قمر لجسلة تصوير جديدة، بعدسة المصور محمد سيف. ونشرت قمر الجلسة عبر حسابها الخاص على "إنستجرام".

وعلقت قمر على الصور قائلة: "نحن جميعًا مثل العملة معدنية، وجهان لشخص واحد، سترى الجانب الآخر عندما تقلب على هذا الجانب".

وظهرت قمر في الصور مرتدية فستانًا باللون الأسود. كما حرصت على أن يكون المكياج أكثر حدة أيضًا.

يذكر أن الفنانة قمر طُرح لها كليب "أنا حالة" في نوفمبر الماضي، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب". الأغنية من كلمات عماد إبياري، وألحان محمد رحيم، وإخراج سعيد الماروق.​