منى عبدالغني توضح حقيقة زواج ابنتها من ابن راغب علامة… فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 4 ربيع الثاني 1440 05:56 صباحاً -

منى عبد الغني

كشفت الفنانة المصرية منى عبدالغني حقيقة زاواج ابنتها من ابن الفنان اللبناني راغب علامة.

وقالت منى في تصريح لموقع “فوشيا” انه بعد زواج ابنتها ببضعة اشهر راجت شائعة زواجها من نجل راغب علامة مؤكدة انها لا تعلم ان كان لدى راغب ابناء او بنات وتابعت “لا إشاعة طبعا هي متزوجة حد من خارج الوسط الفني”.

يذكر ان خالد راغب علامة كان نفى سابقا هذه الشائعة وذلك عبر احد حساباته على مواقع التواصل، قائلا: “أنفى هذا الخبر جملة وتفصيلاً”.