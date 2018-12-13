شكرا لقرائتكم خبر عن أول تريلر لمسلسل الأنيمشن 101 Dalmatian Street والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة ديزنى للأطفال أول تريلر من مسلسل الأنيمشن الجديد 101 Dalmatian street، المقرر بدء عرضه في خلال العام المقبل.

يظهر التريلر الدعائى شخصيتين رئيسيتين، دوللى وديلان، وهما يقومان بعمل جميع أنواع الخدع فى المنزل وفي الحديقة.

ويستند العرض إلى فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي الذي صدر في عام 1961 حيث تخطف كروزلا ديفيل المخدوعة بأسلوب الأزياء مجموعة من الجرائد الدلماسية لحصد فرائها المرقط لمعاطفها.