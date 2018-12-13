بالفيديو.. بشرى: أسعى إلى العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

قالت الفنانة بشرى إنها تعمل حاليًا على خطة للعمل قريبًا خارج مصر والوطن العربي، موضحة أن العالمية هي الهدف الذي تسعي له في خطواتها القادمة.

وكشفت بشرى، أثناء لقائها ببرنامج THE INSIDER بالعربي على تليفزيون دبي، أنها تأمل في العمل مع نجوم عالمين بشكل مختلف، مثلما فعل الفنانين عمرو واكد ومحمد كريم.

وأضافت بشرى أن الفنان المصري يحتاج إلى أن ننفتح أكثر على سينما من دول مختلفة، وهذا ما يجب أن يتعود عليه الفنان المصري، على حد قولها.

ووجهت بشرى في نهائية اللقاء رسالة للجيل الجديد من الفنانين، قالت فيها إن عليهم السعي للتفتح والتعاون مع الدول العربية لخلق سينما مختلفة.