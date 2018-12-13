شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تروج لفيلمها الجديد Second Act بصحبة صديقها فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت المطربة العالمية والممثلة جينيفر لوبيز على الترويج لفيلمها الجديد Second Act بالأمس، وذلك من خلال التواجد خلال العروض الأولى للفيلم داخل مدينة نيويورك بصحبة صديقها اليكس رودريجز لاعب البيسبول السابق.

جينيفر لوبيز كعادتها ظهرت فى منتهى الأناقة برفقة اليكس التى ارتبطت به فى الفترة الأخيرة بأخبار تؤكد اقتراب الثنائى من الإقدام على خطوة زواجهما بعد فترة طويلة من الارتباط، وهو ما تم نفيه من قبل جينيفر التي أكدت عدم وجود أية نية لإتمام مراسم الزواج نهاية العام كما تردد فى معظم المواقع العالمية.





فيلم النجمة العالمية جينيفر لوبيز الجديد التي أتمت عامها الـ49 مؤخرًا يدور فى إطار كوميدي رومانسى وتم إطلاق التريلر الخاص به خلال الشهر الماضى حيث أكدت لوبيز أثناء استضافتها من جانب مقدمة البرامج الشهيرة الين أنه واحد من الأفلام التي تعتز بها جدًا وتتمني أن يعجب جمهورها به خاصة لغيابها عن تلك النوعية من الأفلام خلال الفترة الأخيرة، وبالتالى تراهن على نجاحها بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد.



