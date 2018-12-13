أول تعليق بيتر ميمي على أفيش مزور لـ"كلبش 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر المخرج بيتر ميمي، على حسابه الشخصي بـ"فيسبوك"، صورة لافيش منسوب لمسلسل "كلبش 3"، يظهر فيها أمير كرارة بنفس خلفية لعبة "ببجي" الشهيرة. وعلق ميمي على البوستر: "أنا معرفش حاجة عن الفوتوشوب الكوميدى ده!!". يُذكر أن الفنان أمير كرارة يصور حاليًا فيلم "كازبلانكا" مع المخرج بيتر ميمي، ليبدأ بعدها تصوير مشاهده في مسلسل "كلبش 3"، من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي. ​

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