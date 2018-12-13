بالفيديو.. "السلطانة هويام" تلعب كرة القدم في نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة مريم أوزرلي، الشهيرة بشخصية "السلطان هويام"، التي أدتها في مسلسل "حريم السلطان"، مقطع فيديو لها أثناء ممارستها لعب كرة القدم في نادي الزمالك.
نال الفيديو إعجاب متابعي مريم على موقع التواصل "إنستجرام"، محققًا أكثر من 60 ألف مشاهدة في أقل من ساعة.
يُذكر أن الفنانة مريم أوزرلي تعاقدت على بطولة فيلم "لص بغداد" مع محمد إمام وياسمين رئيس. وهو عمل من إخراج أحمد خالد موسى.
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