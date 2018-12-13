عبد العزيز المسلم يفوز بجائزة وشاح الكويت للبصمة الإنسانية

كتب امير فتحي في الخميس 4 ربيع الثاني 1440 03:21 صباحاً -

الفنان عبد العزيز المسلم

أعلن الفنان عبد العزيز المسلم عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستقرام”، عن فوزه بجائزة وشاح الكويت للبصمة الإنسانية.

ونشر “المسلم” صورة جديدة له، وعلق عليها قائلا: “‫بفضل الله وحده ‬‫تم اختياري من ضمن الفائزين بجائزة‬‫ وشاح الكويت للبصمة الإنسانية‬⁩‬‫⁧‫،‬⁩ مع مجموعة من الإخوة والأخوات ‬‫الناشطين في ⁧‫العمل الإنساني‬⁩ والعمل الخيري ‫داخل وخارج ⁧‫الكويت‬⁩ ‬‫من قبل جمعية ملتقى الكويت الخيري‬⁩‬، التكريم إن شاء الله مساء اليوم ( الأربعاء ) الساعة ٥،٣٠ مساء ‫اسأل المولى لي ولهم التوفيق والسداد”.

ويشارك الفنان عبد العزيز المسلم في بطولة مسلسل “العاصفة”، إلى جانب الفنان القدير إبراهيم الصلال، وأسمهان توفيق، وعبد الإمام عبد الله، وزهرة الخرجي، ومشاري البلام، وشهد الياسين، ومحمد الشعيبي وغيرهم، والمسلسل من تأليفه، وإخراج مناف عبدال، حيث من المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني المقبل.