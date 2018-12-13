باراك أوباما في فيديو طريف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في مقطع فيديو طريف، اعتمد على “الفوتو شوب والجرافيك”، ما أثار إعجاب متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أوباما، حث الأمريكيين على مراجعة موقع الرعاية الصحية “أوباما كير” قبل الموعد النهائي المحدد في 15 ديسمبر الجاري، من خلال مقطع فيديو نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

ظهور أوباما في الفيديو جاء بعد مرور ما يقرب من عامين، على تولي الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب منصب الرئاسة، والذي بدأ عهده بالتهديد والتأكيد على إلغاء نظام الرعاية الصحية “أوباما كير”.

أوباما نشر الفيديو، الذي يمتد إلى 90 ثانية، على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” و”إنستجرام” لتذكير الناس للحصول على التغطية الصحية، مشيرا إلى أن “الرسالة المرحة” من الفيديو موجهة للشباب على وجه الخصوص.

الفيديو حاز على “فيس بوك” على أكثر من 700 ألف مشاهدة في قوت قصير، كما ظهر بأكثر من 55 ألف إعادة تغريد على “تويتر”، خلال 3 ساعات فقط.

الرئيس الأمريكي السابق حاول خلال الفيديو، بكلمات طريفة حث الشباب على الالتحاق بنظام التأمين الصحي، بعدما شهدت الأسابيع الماضية تراجعا كبيرا في معدلات التسجيل.

أوباما أنهى الفيديو بشكل فكاهي، حيث أضاف لنفسه أحد فلاتر الصور، والتي تمثلت في نظارة شمسية، بينما أصبحت الخلفية من ورائه قوس قزح.