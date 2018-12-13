3 ملاحظات للجمهور على إطلالة منة فضالي الأخيرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

حضرت الفنانة المصرية منة فضالي ديفليه صديقها مصمم الأزياء الشهير هاني البحيري ضمن حضور كبير للوسط الفني.

منة شاركت محبيها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صور لها، وظهرت بطلة كلاسيكية ارتدت من خلالها فستان أسود بأكمام عاري الظهر، بينما انتعلت حذاء عالي، وأسدلت شعرها على كتفيها.

جمهور الفنانة منة فضالي كانت له ملاحظات على طلتها، حيث رأى أغلب الجمهور أن ماكياجها لم يكن يليق بها، كما أنه لا يتناسق مع لون شعرها الأشقر الفاتح، والذي رآى الجمهور أيضا أنه لا يليق بها كثيرا، وأن الأشقر الداكن كان أفضل.

فانز منة انتقدوا أيضا ظهورها بفستان عاري من الخلف، وخاصة بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرضت لها.

الفنانة المصرية كانت قد تعرضت لأزمة صحية مؤخرا وهاجمت زملائها بالوسط الفني لأنهم لم يسألوا عنها واتهمتهم بالنفاق.

منة تقوم حاليا بتصوير مسلسل «قيد عائلي»، ومسلسل “قيد عائلي” ، بطولة ميرفت أمين، وبوسي، وصلاح عبد الله، وسيمون، وميريهان، حسين، ودنيا عبد العزيز، ونضال الشافعي، وأحمد التهامي، وأميرة هانى، وكارولين عزمى، من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة.