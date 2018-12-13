مواقف طريفة لشيماء سيف مع المبطخ في سنة أولى زواج

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حكت الفنانة المصرية شيماء سيف عن بعض المواقف الطريفة التي عاشتها مع زوجها المنتج محمد كارتر منذ زواجهما في شهر أكتوبر الماضي.

شيماء قالت إنها مازالت تشعر حتى هذه اللحظة أنها مخطوفة، وظلت لأيام بعد الزواج لا تستطيع النوم، وتشعر أنها في رحلة أو نزهة وأنها سرعان ما ستعود مرة أخرى لوالدتها.

الفنانة المصرية قالت إن زوجها شخص يحب الأكل، ولذلك حاولت أن ترضيه وجربت أن تصنع له عدة وجبات ولكنه في كل مرة كان يعبر عن إنزعاجه من طريقة طبخها، ويعلق سلبا.

شيماء أشارت خلال حوارها مع الفنان أشرف عبدالباقي ببرنامج «قهوة أشرف»، إلى أنها قررت في واحدة من المرات أن تطبخ له مكرونة، وحصلت على الوصفة من خلال اليوتيوب، ولكنها فشلت في صنعها، ولذلك قامت بطلب أكل «دليفري»، وأوهمته انه من صنع يديها.

يٌذكر أن الفنانة شيماء سيف احتفلت بزفافها على محمد كارتر في شهر أكتوبر الماضي في أحد الفنادق بحضور عدد كبير من الفنانين ومنهم دنيا سمير غانم، روجينا، أشرف زكي، إيمي سمير غانم، محمد رمضان، لقاء سويدان، ونجوم مسرح مصر، وأحيا الحفل محمد حماقي.