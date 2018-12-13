المهرة البحرينية تستعرض مجوهراتها الثمينة وتواصل استفزاز جمهورها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد أن أثارت الجدل خلال الفترة الماضية، واصلت الفنانة المهرة البحرينية استفزاز جمهورها، من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة البحرينية استعرضت خلال مقطع الفيديو مجموعة من مجوهراتها الباهظة الثمن، وهو ما عرضها للكثير من الانتقادات من جمهورها.

وكانت المهرة قد تعرضت مؤخرا لاتهامات عنيفة من جمهورها بالفسق وسرقة أموالها، وذلك بعد أن ترددت أنباء عن تأجيرها مخيم لأهلها بـ750 دينارا لقضاء أجازة نهاية الأسبوع، أي لمدة يوم واحد فقط.

الفنانة البحرينية خرجت عن صمتها للدفاع عن نفسها، وعبرت عن استيائها الشديد من هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لم تدفع هذا المبلغ الكبير كما قيل.

المهرة قالت فيه: “بيقولوا المهرة مأجرة مخيم بـ750 دينار لأهلها ليوم واحد عيب وفسق وسارقة فلوسها.. يا جماعة هو أنا ملزومة أصورلكم المخيم اللي أنا فيه”.

وأضافت: “أنا صورت لكم كل التفاصيل اللي كانت موجودة في نشرة الأسعار الخاصة بالمخيم، واللي مكتوب فيها إن أيام الأسبوع العادية الليلة بـ250 دينار.. وأيام الويك إند بـ350 دينار.. أيام العيد الوطني 500 دينار.. يعني أنا مستأجرة بـ350 دينار”.

يذكر أن المهرة البحرينية كانت قد تعرضت للهجوم منذ فترة أيضا، بعدما نشرت مقطع فيديو قالت فيه إنها وضعت لخادماتها جدولاً لتنظيف منزلها الضخم المقام على 3 طوابق، موضحة أن خادماتها مدللات ويتقاعسن عن العمل باستمرار، ووصفتهن بأنهن غير ذكيات.

المهرة قالت: ”لو كانت الشغالة ذكية، أو تفكر شوية كان اشتغلت مهندسة أو اشتغلت أي شيء ثانٍ.. وأنه يلزم معها إعطاء الأوامر وإلا تتعرض لجزاءات”، مؤكدة أن العمال لا يمكن أن يقوموا بعمل المهندس”.