مايلى سايروس مفاجأة مسلسل «Black Mirror»

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الحلقات المقبلة من الموسم الجديد لمسلسل “Black Mirror”، والذي يعرض علي NETFLIX، سوف تضم الكثير من المفاجآت، وواحدة منهم هو ظهور النجمة العالمية مايلي سايروس بإحدى حلقات العمل.

وكان هذا الخبر قد اعلنته شقيقتها براندي سايروس، و ذلك حسب موقع “جاست جيرد” الذي أكد أنه تردد أن مايلي صورت الحلقة في جنوب إفريقيا.

وعلى جانب أخر، أعلنت المطربة والنجمة الأمريكية الشهيرة مايلي سايروس، عن عودتها لتناول المخدرات و”الحشيش” مجددًا، والغريب أن من شجعها على العودة والدتها تيش.

النجمة العالمية البالغة من العمر 26 عاما، أكدت لجريدة ” ذا صن” البريطانية، عن أنها لا تتناول المخدرات سوى في أوقات الترفيه وليس في أوقات العمل أو إذا كانت تصور أو تسجل أغنية أو تقوم بإحياء حفلة غنائية، لأنها قد تفقد الوعي والتركيز تمامًا.

وكانت النجمة العالمية قد ابتعدت منذ فترة عن التعاطي من أجل التفرغ للتحضير لألبومها الجديد “younger”، ولا زال الغموض يسيطر على علاقتها بالنجم العالمي ليام هيمسورث وحول موعد حفل زفافهما.