هاني شاكر ينتهي من تسجيل أغنية جديدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهى الفنان المطرب المصري الكبير هاني شاكر، من تسجيل أغنيته المنفردة الجديدة، التي تحمل اسم “شبهك قوي”، والذي من المقرر طرحها قريباً على أثير الإذاعات المختلفة والمنصات الإلكترونية بالتزامن مع احتفالات العام الجديد.

والأغنية الجديدة من كلمات ناصر الجيل، وألحان محمد ضياء، وقام بتوزيعها باسم منير، فيما سجلت على مدار أكثر من 6 ساعات داخل أحد الاستوديوهات بمنطقة المهندسين.

وتأتي الأغنية في بداية التعاون بين “شاكر “وشركة فيكتوري لينك التي سيطرح معها مجموعة من الأغاني المنفردة خلال الفترة المقبلة بدلاً من اصدار ألبوم غنائي كامل.

وكان هاني شاكر، قد تعاقد مؤخرا مع شركة فيكتوري لينك على توزيع الديجيتال للأغنية وعدد من الاغاني القادمه وسيتم طرح الأغنية خلال الشهر الجاري.

يذكر أن هاني شاكر كان قد تعاقد مؤخرا مع شركة “فيكتوري لينك”، الرائدة فيي مجال الديجيتال لكي تتوالى مهمة توزيع أعماله في مصر والوطن العربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.