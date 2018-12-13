السبكي يسعى للتعاون مع جان كلود فان دام لبطولة فيلم مصري

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

رشح المنتج المصري محمد السبكي النجم والممثل الهوليودي الكبير وبطل الأكشن فان دام، للمشاركة في بطولة فيلم «حملة فرعون» لعمرو سعد، والذي يتم تصويره في بيروت هذه الأيام مع المخرج رؤوف عبدالعزيز.

السبكي رشح أيضًا نجم أخر، للمشاركة بدلا من فان دام في حالة المغالاة في الطلبات المادية، من قبل بطل الأكشن العالمي، والنجم البديل هو سكوت آدكينز الشهير ببويكا والذي اشترك في بطولة فيلم «حرب كرموز»، للنجم أمير كرارة.

ويشارك في بطولة فيلم «حملة فرعون»، عمرو سعد وروبي ومحمد لطفي ومحمود عبدالمغني، والعمل من إنتاج محمد السبكي وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

وكان الممثل البلجيكي الشهير جان كلود فان دام، قد تم ترشيحه، مؤخرا، لتجسيد شخصية الشاعر والعالم الإسلامي جلال الدين الرومي، في فيلم عالمي جديد للمخرج التركي عمر سريكايا، ويحمل العمل عنوان “Islamophobia”، ويهدف إلى تحسين الصورة الذهنية المغلوطة عن الإسلام لدى المجتمع الغربي.

ومن المقرر أن يتحدث الفيلم عن الإسلام ومدى التسامح الذي يحمله، بعيدًا عن النظرة المشاع له في الغرب على أنه دين متطرف يحض على الإرهاب ويستعرض الفيلم حياة جلال الدين الرومي وكيفية تعامله مع أصحاب الديانات الأخرى بسلام وتسامح.