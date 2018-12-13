جينيفر لوبيز تتصدر غلاف مجلة People.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تصدرت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز، غلاف مجلة People في عدده الجديد الصادر لشهر ديسمبر 2018، وذلك احتفالا بطرحها لفيلمها الجديد الذي يحمل اسم second act.

النجمة العالمية تعود من خلال هذا الفيلم، للسينما من جديد بعد غياب أربعة أعوام، انشغلت خلالها بتصوير مسلسلها الناجح blue shades الذي تجسد به دور ضابطة بالشرطة.

ومن المقرر أن تعود جينيفر للأذهان من خلال فيلمها الجديد، أفلامها الرومانسية الشهيرة made in Manhattan و wedding planner .

وكانت النجمة والممثلة الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز، قد شاركت متابعيها، مؤخرا، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير “إنستجرام”، لحظات استعدادها لاحتفالات الكريسماس مع صديقها لاعب البيسبول العالمي السابق أليكس رودريجيز وأبنائها وأبنائه.

النجمة العالمية الشهيرة ظهرت في أحدى الصور و هي تساعد رودريجيز في تزين شجرة الكريسماس الضخمة الموجودة في منزلها بينما ظهر أليكس ردودريجيز، و هو يقف أعلى سلم حديدي صغير.

كما ظهرت النجمة العالمية البالغة من العمر 49 عاما، في صورة أخرى مع أبنائها وأبناء اليكس أثناء وضع الورود الحمراء بشكل عشوائي علي الشجرة.