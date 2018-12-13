زين مالك يقدم أغنية رومانسية لجي جي حديد.. فيديو

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أصدر النجم البريطاني والمطرب البريطاني الشهير والايراني الأصل زين مالك، أغنية جديدة، تحمل اسم “There You Are”، وهي من النوع الرومانسي الحالم، وبمجرد أن سمعها جمهوره أجزموا أنه قد كتبها إلى حبيبته عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصل الفلسطيني الحسناء جي جي حديد.

وكان زين مالك البالغ من العمر 25 عامًا، قد بدأ مسيرته الغنائية المنفردة، ولم يصدر أي أغاني عن الحب، لكن أغنية “There You Are” تعتبر أغنية رومانسية تتحدث عن الحب واختبار الزمن للعشاق، وبالنظر إلى علاقته بحبيبته “جيجي” البالغة من العمر 23 عامًا، فإنهما قد تحملا بعض التجارب والمحن خلال علاقتهما، لذلك ربط الجماهير الأغنية بحبيبته على الفور.

وكان المطرب والمغني البريطاني الشهير، والايراني الأصل قد أعلن أنه ليس مسلما، حيث قال خلال حواره الأخير مع مجلة “فوج”، الفرنسية: لا أعتبر نفسى مسلما، ولا أؤمن بالعذاب والنار.

النجم العالمي والعضو السابق في فريق وان دايركشن، أمتنع أيضا عن ممارسة الصلوات الخمس اليومية، وأكد أنه لا يعتقد أنك بحاجة إلى تناول لحم معين، وليس بحاجة لقراءة صلاة بلغة معينة 5 مرات فى اليوم.