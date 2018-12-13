ليدي جاجا تستعد للزواج

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أكدت مصادر مقربة من النجمة والمطربة الأمريكية ليدي جاجا، البالغة من العمر 32 عاما، عن استعداداها للزواج من خطيبها كريستيان كارينو، فور انتهاء موسم حفلات الجوائز لعام 2018 – 2019.

وكانت النجمة العالمية قد تلقت العديد من الترشيحات لنيل جوائز عن دورها بفيلم “A STAR IS BORN”، والذي تجسد به دور البطولة بجانب النجم الكبير برادلي كوبر، ومن الجوائز التي ترشحت لها جاجا، أفضل ممثلة بفيلم درامي بجوائز الجولدن جلوب واختيار النقاد.

وكانت المطربة الأمريكية ليدي جاجا، قد سرقت الأضواء بمجرد ظهورها على السجادة الحمراء فى العرض السنوى الـ32 لجائزة american cinematheque، بثوب طويل شبه شفاف ذهبى اللون، ولم تستطع النجمة احتواء مشاعرها عندما صعدت على المسرح مع الممثل سام إليوت لمدح صديقها وشريكها فى الفيلم برادلى كوبر مشيدة بجهوده ومساعدته لها فى الفيلم وسماحه لها بأن تكون “ستيفانى مرة أخرى”.

وقالت ستيفانى جيرمانوتا، وهو “الاسم الحقيقى للمطربة العالمية فى خطابها وسط دموع التأثر “لقد هربت من أن أكون ستيفانى لمدة طويلة، وضعت رداء الأبطال الخوارق وأطلقت على نفسى ليدى جاجا، لجد كوبر تحدانى أن اتعمق وابحث بداخلى لأجد نفسى وأكون ستيفانى مرة أخرى.