نيكي ميناج تفكر بالزواج مجددا من حبيبها القديم.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف موقع فني عالمي، أن النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة نيكي ميناج، البالغة من العمر تفكر بشكل جدي في الزواج من حبيبها الحالي كينيث باتي، بالإضافة إلى أنها تريد إنجاب الأطفال منه، وكشفت الموقع أنها كانت تواعده عندما كان عمرها 16 عام وانفصلا وعادا للارتباط مرة أخرى الآن.

وحبيب نيكي ميناج الحالي كينيث، قضى 7 سنوات في السجن في عام 2002 بعد أن قتل رجل، وتم سجنه في 1995 بعد أن حاول اغتصاب فتاة عمرها 16 سنة، وأكدت نيكي أنه كان بريئًا من قضية الاغتصاب، حيث قالت: لقد كان عمره 15 سنة وكان عمر الفتاة 16 سنة.. وكانا في علاقة معًا”، وأضافت موجهة رسالتها إلى جمهورها: “لا يمكنكم أن تديروا حياتي، أنتم لا تستطيعون حتى أن تديروا حياتكم.

وكان موقع “TMZ”، المعني بأخبار المشاهير، قد أكد في تقرير أن حبيب نيكي ميناج لم يكن مغتصبا، حيث كشفت مصادر أنه عندما كان عمره 16 سنة، كان في علاقة مع فتاة بنفس عمره، ثم بلغت والدة الفتاة الشرطة وقالت أنه اغتصبها لأنها لم تكن راضية عن العلاقة.