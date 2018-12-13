صور.. عزاء الفنان محمود القلعاوي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك عدد من الفنانين في عزاء الفنان المصري محمود القلعاوي، والذي أقيم بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وكان من بين الحضور الفنان محمد صبحي، والذي ظهرت عليه علامات الحزن لفراق صديقه، صلاح عبدالله، أحمد بدير، محمد الصاوي، أشرف زكي، بشرى، فتوح أحمد، أحمد آدم، ريكو، شوقي طنطاوي.

نجل الفنان الراحل كان في أول الصفوف لتلقي العزاء، وحرص الفنان محمد صبحي على تقديم التعازي له داعيا لوالده بالرحمة.

يُذكر أن محمود القلعاوي رحل الاثنين 10 من شهر ديسمبر عن عمر 79 عاما، بعد صراع مع المرض، وأقيمت جنازته الثلاثاء من مسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة نصر.

قدم النجم الراحل العديد من العروض المسرحية المتميزة مع نجمى الكوميديا الكبار محمد صبحى ومحمد نجم وغيرهما، منها: « أولاد دراكولا، عبده يتحدى رامبو، الجوكر، واحد لمون والتانى مجنون، أنت حر، العم النبيل وعفاريت من ورق»، كما شارك فى العديد من الأعمال التليفزيونية المتميزة.