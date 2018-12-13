انت الان تتابع تفاصيل خبر كاتبة سعودية تفوز بجائزة نجيب محفوظ للأدب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 4 ربيع الثاني 1440 03:00 صباحاً - فازت الروائية السعودية أميمة الخميس، اليوم الأربعاء، بجائزة الأديب نجيب محفوظ في مجال الأدب بدورتها الـ23، عن رواية "مسرى الغرانيق في مدن العقيق"، الصادرة في بيروت عام 2017.

والجائزة، التي أطلقتها دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1996، عبارة عن ميدالية تحمل صورة محفوظ، وتبلغ قيمتها ألف دولار، إضافة إلى ترجمة الرواية الفائزة للإنجليزية.

والروائية أميمة (52 عاماً) لها إنتاج متنوّع في الشعر والقصة وأدب الطفل، و"مسرى الغرانيق في مدن العقيق" هي روايتها الرابعة.

وقالت لجنة التحكيم: "هذه رواية جادة تتناول الزمن الحالي من خلال التاريخ.. تأخذ شكل رحلة من الجزيرة العربية شمالاً وغرباً إلى الأندلس عبر المدن الكبرى في العالم العربي".

وأوضحت أنها تحكي أحداثاً ترجع إلى القرن الـ11 أثناء الحكم العباسي في بغداد، والفاطمي في القاهرة، والفصائل المقاتلة في الحكم الإسلامي في إسبانيا.

وأضافت: "تتميز لغة أميمة بعذوبة، ويضفي النص على مدن العقيق المعرفة النادرة الثمينة.. وتمكّنت من الإمساك بجوهر التنوّع الثقافي والديني في العالم العربي في فترة معينة".

من جهتها قالت الكاتبة بعد تسلّم الجائزة: "سعيدة على المستويين الخاص والعام؛ لأن المرأة السعودية عمر تعليمها نصف قرن فقط، لكنها استطاعت أن تتحوّل إلى منتجة للثقافة".

وقالت: "إن كتابة الرواية عمل شاق ويستغرق الكثير من الوقت، حتى إن مسرى الغرانيق في مدن العقيق (اسم الرواية) استغرقت 4 سنوات كي تخرج إلى النور".