انت الان تتابع تفاصيل خبر هل يطير رأس سوبر ستار العرب إثر "طار البلد"؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 4 ربيع الثاني 1440 03:00 صباحاً - اشتعلت أزمة بين المطرب راغب علامة ونائب لبناني إثر أغنية "طار البلد" للفنان اللبناني، والتي اعتبرت سياسية وطالبت بإصلاحات في لبنان.

وغنّى الفنان علامة أغنية "طار البلد"، والتي يدعو الناس من خلالها إلى التحرك وإطلاق صرختهم بوجه الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان.

وعلق النائب اللبناني حكمت ديب على الأغنية قائلاً عن الفنان علامة بأنه يستحق طيران رأسه.

واستنكر علامة وفنانون آخرون التهديد الذي جاء على لسان النائب في مقابلة مع قناة "أو تي في": "هيدا لازم يطير راسه (هذا لا بد أن يطير رأسه)، شو يعني (ماذا يعني) طار البلد (؟!) شو هل اللامسؤولية (ما هذه اللامسؤولية)؟!".

وتوجه علامة إليه بتغريدة جاء فيها: "هيدا (هذا) بلدي قبل أن يكون بلدك.. أنا كل الشعب اللبناني رسخني فناناً على قلوبهم وبيبقى (سيظل) اسمي مرفوعاً مئات السنين.. بينما أنت بإشارة من الإصبع الصغير لرئيس تيارك بتصير (تصبح) في خبر كان.. وأنصحك أن تقدم طلباً عند داعش للانتساب".

وقال علامة، في حديث صحفي، إنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية بحق ديب، وأضاف: "وجّهت إخباراً إلى النائب العام للطلب من رئيس مجلس النواب نبيه برّي رفع الحصانة عن حكمت ديب، ولكن هل سيرضى برّي برفع الحصانة عنه؟".

وتابع: أنه "إذا استجاب الرئيس (بري) لطلبي، سأقاضي ديب بتهمة التحريض على القتل".

من جهة أخرى دعا فنانون لبنانيون إلى التضامن مع الفنان علامة، لتتوالى التغريدات عبر موقع "تويتر"، لتدعمه.

في حين عارض آخرون الوقوف مع الفنان اللبناني بسبب موقفه السابق من الحرب السورية، والذي دعم فيه رئيس النظام السوري، بشار الأسد.