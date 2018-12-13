شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يحيى حفل رأس السنة فى نادى الصيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب محمد نور، حفلاً غنائيًا بمناسبة رأس السنة، يوم الإثنين 31 ديسمبر الحالى، فى نادى الصيد بالدقي، ومن المتوقع أن يقدم خلاله مجموعة من أبرز أغانيه المميزة.

من ناحية أخرى انتهى نور من تسجيل 5 أغنيات من ألبومه الجديد، الذى يضم أغنيات من النوع الرومانسى والدرامى، ويتعاون فيه مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين.

يذكر أن آخر أعمال محمد نور كان ألبوم "مسا مسا" وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية، وضم الألبوم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسى والمقسوم والهاوسات وهما "مسا مسا" و"حبيت معاك" و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" و"موحشتنيش ازاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" و"اتاثرت بيك" و"عليا".