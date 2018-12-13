شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. النجم السورى ناصيف زيتون يتألق فى حفل فنى كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم السوري ناصيف زيتون حفلاً كبيرا بدبي بحضور جماهيري من مختلف الأعمار ممن شاركوه الغناء والطرب على مدي قرابة الساعتين قدم خلالها عدد كبير من أغانيه الشهيرة وسط آجواء مليئة بالبهجة والدعابة .

وفي ختام الحفل وجه زيتون الشكر لكل من ساهم في انجاح الحفل والتنظيم الرائع لـ "دامسكو" من ديكور وصوت وإضاءة وغيرها ووعد الجميع بتكراره مرة أخري في القريب العاجل.

كانت ضمن الحضور داليا سمور ، حيث من المقرر أن تتعاون مع ناصيف زيتون في تنظيم عدد من حفلاته القادمة بداية من شهر فبراير في العام الجديد 2019 بدبي وأبو ظبي وعدد من المدن والعواصم العربية ويشارك في احيائها عدد من نجوم الطرب بالعالم العربي، ووقع الاختيار على ناصف لافتتاح سلسلة الحفلات لما له من مكانة في قلوب كل العرب، فرض نفسه بقوّة على الساحة الفنية وأثبت عن مكانة مميّزة.



ناصيف زيتون



ناصيف زيتون