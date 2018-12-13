بالفيديو.. نجمة "SNL" تكشف سبب توقفها عن الغناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
صرحت الفنانة نور قدري، نجمة برنامج "SNL"، أن فترة عملها مع الفنان الكبير هاني شنودة كانت مهمة بالنسبة لها، وخاصة فيما تلاها من مرحلة تعاقدها مع شركة "روتانا"، وأنه كان يجب أن تكون خطوتها التالية كمغنية أقوى من سابقاتها.
وأضافت نور قدري، في برنامج "حفلة 11" على شاشة ON E، أن أسباب ابتعادها عن الغناء حاليًا، في مقدمتها حاجة المغني إلى الإنتاج الذاتي، فيما تتولى الشركات التوزيع فقط، في غياب منتجين كبار كما في السابق، وهو ما يتطلب تكاليف كبيرة جدًا لا تقدر عليها الآن.
وأكدت نور أنه تم عرض عدد من الأغاني عليها بعد برنامج "SNL بالعربي"، وأنها حاليًا في مرحلة الاستماع، ولم تستقر على اختيارات معينة تعود بها إلى الساحة الغنائية.
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