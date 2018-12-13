شكرا لقرائتكم خبر عن "مغنواتى فى بحر العشق" على مسرح الهوسابير 15 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فرقة "فرى آرت" المسرحية العرض المسرحى "مغنواتى فى بحر العشق"، 15 ديسمبر الجارى، تأليف وإخراج أحمد شهاب.

المسرحية تدور حول شاب يطمح فى أن يسمع غناه كل الناس تربى على الفن الأصيل، تربطه علاقة حب بحبيبة بنت المعلم عزام جارته فى حارة العيش والملح، ولكن تأخر تحقيق حلم الغناء يبعده عن جوازه من حبيبة.

العرض بطولة؛ أحمد شهاب، أحمد رجب، أحمد عبد الفتاح، أحمد فتحى، شهاب أيمن، أسماء حاتم، عمرو خيرى، أحلام يوسف، يارا دايم، أحمد خالد، عبد الرحمن حسن، محمد ذكى غزولى، محمود أيمن، عمرو الحلوانى، توزيع موسيقى مودى منير، إعداد موسيقى محمود فتحى، مساعدو الإخراج سارة ربيع، منة الحلوانى، ناريمان، منة، مصمم الاستعراضات راضى عبد الحميد مخرج منفذ على الجوهرى، وإخراج أحمد شهاب.