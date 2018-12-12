شكرا لقرائتكم خبر عن السجناء بتونس نجوم مسرح فى مهرجان أيام قرطاج المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم مهرجان أيام قرطاج المسرحية خلال فعالياته ٥ عروض مسرحية أبطالها من السجناء الذين يشاركون نجوم المسرح العربي وينافسونهم على جوائز المهرجان وهي فكرة فريدة ونيرة تتفرد بها تونس ومهرجانها وسط المهرجانات العربية.

وتقدم هذه العروض بدار الثقافة خلدون وهى مسرحيات "الدبو" لسجن برج الرومي ومسرحية "داموس 34 لسجن الهوارب" وعرض "ذئب الشمال" للمؤسسة السجنية - مركز إصلاح الأطفال الجانحين "ومسرحية الرجة" لسجن قفصة وآخر العروض المشاركة هو عرض "البرباشة" لسجن المهدية.

الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح سفيان مزغيش صرح لـ"الخليج 365" قائلاً: "تأتي هذه العروض في إطار برنامج شامل يرمي إلى الحرص على إعادة تأهيل المساجين وتكريس حقهم في الثقافة وحمايتهم من العود وقد حرصت إدارة السجون الإصلاح على أن تحضر عائلات المساجين ضمن سعيها لتقديم خدمات اجتماعية لفائدتهم، وتطبيقًا لما جاء في الدستور من تنصيص على أن الدولة "تراعي في تنفيذ العقوبات مصلحة الأسرة" اتفاقية ممضاة بين وزارة العدل ووزارة الشئون الثقافية.

وأبرز مزغيش أن هذا البرنامج يندرج أيضًا ضمن انخراط الإدارة العامة للسجون والإصلاح، في إستراتيجية مسار إصلاحي يقوم على إعادة تأهيل السجين في الحياة الاجتماعية، مشددًا على أن السجين بما هو "مواطن فقدَ حريته"، له الحق في التمتع بالحقوق الثقافية والاجتماعية.