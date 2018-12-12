شكرا لقرائتكم خبر عن میسا قرعة تُطلق حملة ألبومها الجدید بهوليود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت الفنانة ميسا قرعة حفل موسيقى ببرج كابيتال ريكوردز بهوليود وذلك من أجل إطلاق ألبومها الغنائي الجديد وفيديو كليب أغنية "ادعوني" الذي أرادت من خلاله تغيير الأفكار المغلوطة التي يكونها الغرب عن العالم العربي وحمل اسم "Call Me a Stranger".

وخلال الحفل قدمت ميسا قرعة عدد من أغانيها أبهرت من خلالها جميع الحاضرين حيث حرص عدد من كبار الموسيقين والسينمائيين في هوليود علي حضور الحفل ومن بينهم اساي مورالیس ومایكل جاي ومایك جارسن المديرالموسيقى السابق للفنان العالمي الراحل توم روسو وسكوت بایج وكارمین روخس، كما حضرت القنصل العام المعتمد لدى الجمهورية اللبنانية في لوس أنجلوس السيدة ميرنا خولي والممثل الكوميدي الأصل نمر أبو نصار.

ويشار إلى أن ميسا قرعة لبنانية الأصل وهى من أوئل الفنانين فى الشرق الأوسط الذى اعتمد مبنى الكابيتول ريكوردز لإطلاق حملتها الموسيقية، وهو نفس المكان الذي أطلق منه الفنان العالمي فرانك سيناترا أولى ألبوماته وتبعه بعد ذلك العديد من مطربين العالم مثل "فرقة البیتلز، ذا بیتش بویز، كارول كینغ، بوب سیجر، راي تشارلز، ونات كینج كول الذي ما زال البیانو الخاص به معروضًا هناك حتى هذه اللحظة".

وساهم في إنجاز هذا الألبوم بالتعاون مع ميسا قرعة كل من الكتّغرامي 2017 الذي قد ساعد في كتابة وإنتاج الألبوم وكایلر إنغلند لتألیف أغنیتها، وتم تصوير الفيديو كليب برعاية المؤسسة المارونية، كما أن میسا خریجة من معهد بركلي للموسیقى (في بوسطن)، وأكدت ميسا أنها أرادت من خلال هذة الأغنية أن لا تظهر كضحية للغربة بل تبرز كامرأة أتت من مجتمع مرموق وله تاريخ بين شعوب العالم تاركه رسالة مؤثرة من خلال الموسيقي والفن، وتمنت أن يكون لأغنيتها واقع إيجابي حيث تخرق قلوب الناس وتجعلهم فخورين بأصولهم وترات بلدهم.